PILDID ⟩ Tartumaal on müüa võimas maakividest pesapaik

Poka järve kaldal asuv taluhoone on rajatud 1890. aastal. Mitmete tänukirjadega ja ka kauneima maakodu konkursil kolmanda koha pälvinud maakodu on müügis 220 000 euroga.

Kinnistul on lisaks elumajale saun, garaaž-töökoda ja külalistemaja. Samuti on siin imekaunis iluaed, ühes viljaka maasikapõllu ja mitmete viljapuudega. Järve ääres on lummava vaatega lehtla-grillmaja.