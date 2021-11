SÕNA EKSPERDIL ⟩ 3 olulist mõttekohta, enne kui ostad uusarendusse korteri

«Kui olemasoleva korteri puhul hakatakse laenu tagasi maksma kohe pärast notari juures lepingu allkirjastamist, siis uusarenduse puhul tuleb notaris käia kaks korda: kõigepealt sõlmitakse võlaõigusleping, millega korter broneeritakse, ning kui korter on valmis, allkirjastatakse notari juures asjaõigusleping,» rääkis Rebane. Laenu tagasimaksmine algab üldjuhul siis, kui asjaõigusleping on allkirjastatud.

Uusarendusse kinnisvara soetamise puhul tõuseb päevakorda ka omafinantseeringu küsimus: millises etapis kliendipoolset sissemakset vaja läheb? Rebase sõnul on omafinantseering ehk laenu sissemakse vajalik võlaõiguslepingu sõlmimiseks – see summa edastatakse lepingu sõlmimise järel arendajale.

Tegemist võib olla võrdlemisi pika ajaperioodiga, mille jooksul võib nii mõndagi juhtuda. Ent mis juhtub näiteks siis, kui inimene otsustab kahe lepingu vahel töökohta vahetada? Siinkohal on Rebase sõnul oluline märkida, et tingimused peavad lepingu allkirjastamisel ja laenu väljastamise hetkel olema samad.

«Pank annab laenu inimesele, kellel on jätkusuutlik ja püsiv sissetulek. See tähendab, et kui inimene vahetab töökohta, peab tema sissetulek jääma sarnaseks, nagu see oli siis, kui tema laenuvõimekust hinnati. Kui plaan on töökohta vahetada, tuleks sellest panka kindlasti informeerida,» rõhutas ta.