Soome järve kaldale ehitati imearmas hütt

Helsingis tegutsev büroo ammutas hüti disaini jaoks inspiratsiooni 80ndate seiklusfilmidest. The Filmmakre's Hut'i, ehk režissööri hüti, nime kandev majake on ehitatud järve kalda laugele nõlvale. Nüüdseks hävinud hoone kivivundamendile rajatud hüti pindala on kõigest 15 ruutmeetrit, kuid välimus võib olla petlik.

Hütti pääseb üle laudtee, mis lookleb mööda järve kallast. Eraldatuse ja natukene müstilise tunde tekitamiseks on disainerid mänginud proportsioonidega – kõrvutades suuremõõtmelisi detaile pisikestega. «Laudtee eesmärgiks on eraldada hütt igavast ja tüütust ning viia inimene loomingulisuse maailma. Hütt on ehitatud viisil, et see näeks välja palju suurem kui see tegelikult on,» räägivad büroo esindajad disainiajakirjale Dezeen.