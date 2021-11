VIDEO ⟩ Mis tunne on omal nahal üht Eesti kallimat üürikorterit proovida?

Korterisse sisse astudes tunnen end kergelt ebamugavalt. Ei teagi, kuhu üldse istuda või astuda tohib. Õnneks tohtis igale poole. Korter on särav, valge ja puhas ning kindlasti väga tore kodu kellelegi, kel pangakonto triiki täis. Minul seda luksust ei ole, seega naudin vaatajarolli ja lähen ostan paar lotopiletit, teades, et ka sellest ei pruugi piisata.

Kuid, kes need inimesed on, kes südamerahus mitu tuhat eurot kuus üüri alla panevad? Kas loogilisem ei oleks siis juba osta? Korteri väljaüürimisega tegeleva Uus Maa Centrali maakler, Merit Reigman, räägib, et krõbedate hindadega üürikorterite turg pole midagi nii väike kui võiks arvata. Pärimise peale, kes selliseid kortereid siis ikkagi üürivad, vastas ta, et enamasti on üürijateks välismaised suurettevõtete juhid, kes on paariks aastaks Eestisse saadetud, kuid leidub ka eestimaalasi.