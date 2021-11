Kaunite kodude vahele võib sattuda ka selliseid elamisi, mis vaataja toolilt maha kukutab. Just sellise šoki said need, kes Plymouthi linnas endale uut kodu otsisid.

Oksjoniportaali Auction House on üles laetud pildid kodust, mis ei ole eal tolmulappi näinud. Prügi alla mattunud kodu on lausa nii jube, et see on ristitud Ühendkuningriigi kõige jäledamaks koduks.