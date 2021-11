Uusarenduste buum on puudutanud väikest osa Eestist

Alles hiljuti saime öelda, et Eestis on buum ja kodusid osteti nii-öelda lausa paberilt. Kui vaadata aga numbritele otsa, siis sellest buumist on osa saanud vaid juba teada-tuntud tõmbekeskused.

«Nii mõneski maakonnas saab aga päris uusi kortereid kokku lugeda ühe käe sõrmedel ja see pole sugugi hea indikaator omavalitsustele. See näitab, et tegemist ei pruugi pikas perspektiivis olla jätkusuutliku elukeskkonnaga, kus soovitakse elada ja oma lapsi kasvatada ning kus jaguks piisavalt töökohti,» ütles kinnisvaraportaali City24.ee portaalijuht Karin Noppel-Kokerov.

Uusarenduste buumi on vedanud Tallinn ja Harjumaa, kus alates 2016. aastast tänaseni on uute korteritega tehtud 4605 ostu-müügi tehingut. Seda on kaks korda rohkem, kui ülejäänud Eestis kokku. Järgnevad Tartu ja Tartumaa, kokku 1653 tehinguga ning Pärnumaa 463 tehinguga. Ülejäänud maakondades on uusi kortereid turule tulnud väga vähe ja siis on reeglina tegemist suure uudisega, kui keegi seal kortermaja rajama hakkab.

Uute korterite ruutmeetri keskmised hinnad on aastast-aastasse jõudsalt kasvanud, küündides oktoobris Tallinnas 3707 euroni, Tartus 1915- ja Pärnus 2185 euroni.

Perioodil 2016-2021 valminud korteritega tehtud ostu-müügi tehingute arv maakonniti (maakond / korteritehingute arv): Harju maakond – 4605 Hiiu maakond – 7 Ida-Viru maakond – 92 Jõgeva maakond – 6 Järva maakond – 19 Lääne maakond – 7 Lääne-Viru maakond – 23 Põlva maakond – 10 Pärnu maakond – 496 Rapla maakond – 13 Saare maakond – 31 Tartu maakond – 1653 Valga maakond – 4 Viljandi maakond – 35 Võru maakond – 3