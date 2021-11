Võta rahulikult! Siin on 10 teraapilise toimega koristustööd, mille vabasse päeva mahutada võiksid

Suurbritannias läbi viidud uuringust selgub, et koristamisel on hinge kosutav toime, kirjutab Ideal Home. See loob korda ja puhtust mitte ainult meie majapidamistes, aga ka kõige sügavamates mõttesoppides. Kiirel ja pingelisel ajal tasub seega alustada ümbritseva keskkonna puhastamisest, et luua selgus iseenda mõtetes ja valikutes.