PILDID ⟩ Nunnumeeter põhja! Ida-Virumaal ootab omanikku üks väga armas suvituspaik

Tegemist on vana talukohaga aastast 1928. Tänaseks renoveeritud talumaja on armas ja hubane ning sobib nii suvituskohaks kui alalise elamispinna pähe. Imetabane põgenemispaik vahetab omanikku 82 000 euroga.

Majaga kaasnevad kommunaalkulud on üpris mõistlikud - koos sauna kütmise ja eletriliste põrandakütetega on talvekulud 150–250 euro kanti ja suvel 80–100 eurot. Maja müüakse koos sisustusega, seejuures on palju on kvaliteetset täispuitmööblit. Küla keskel on tsentraalne puurkaev, mis jaotab majade vahel vett. Kanalisatsiooniks on vana septik.