Pop it’i mullimäng on üks paljudest hooajalistest trendimänguasjadest, mille on massidesse toonud sotsiaalmeediakanalid. FOTO: Tampa Bay Times/Zuma/Scanpix

Kui teil on järeltulija, siis ilmselt olete kokku puutunud pop it-mullidega – need pehmed kummist mullidega lapatsid, mille peale on kogemata märksa parem astuda kui legoklotsi peale. Osa vanemaid kinnitab, et nende põrand on juba ammu pop it’idega kaetud ning selle mänguasja vaimustus hakkab mööda saama, nii nagu see oli sõrmespinneritega või tamagochi’dega või limaga.