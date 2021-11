Nimelt tundis uue elu lävel noor naine, et kui teda ümbritseb puhas ja inspireeriv ruum, korrastab see ka tema mõtteid, muutes tema elukorralduse oluliselt organiseeritumaks.

«Kodukujundus on minu jaoks mõnes mõttes ka nagu eneseväljendusviis, peegeldades sarnaselt riietele, mida me kanname, meie sisemaailma. Samuti on kodu kujundamine ning asjade sättimine ka väga rahustav ning teraapiline tegevus,» selgitab Kristiina Renser.