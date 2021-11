Ekspertide sõnul tasuks tehisjõulupuu ostmata jätta

Nulgude ja kuuskede kõrval on viimase kümne aasta jooksul saanud pea sama populaarseks tehispuud. Kuid briti aiandushiiu Gardening Express'i ekspertide sõnul on tehispuu tuppa toomine väga halb mõte.

Põhjus peitub tehispuu jalajäljest keskkonnale. «On täiesti arusaadav, miks inimesed arvavad, et päris puu eelistamine on keskkonnale kahjulik. Kuid tegelikult see nii ei ole. Jõulupuu kasvatamiseks kulub umbkaudu kaheksa aastat ning selle aja jooksul imeb see endasse tohutul hulgal kasvuhoonegaase ja vabastab hapnikku,» õpetab Gardening Expressi ekspert Chris Bonnett.