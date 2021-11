Esmalt arvas Uus-Meremaal väikest talu pidav Colin Craig-Brown, et surgib mulla all suurt seenekogumikku. Mehe üllatus oli aga suur, kui ta sealt hoopis hiiglasliku kartuli välja kookis.

Colini sõnul ei suutnud ei tema, ega ka ta abikaasa Donna, ära imestada, et nende aias selline monstrum kasvab. Paar arvab, et kartul on sinna omal jõul tee leidnud, sest nemad seda sinna istutanud ei ole. Colini sõnul on antud kartul seal ilmselt mitu aastat rahus kosuda saanud, mis seletaks mugula harukordselt suuri mõõtmeid.