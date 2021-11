EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Malvaste algkooli hoone rajamisel järgiti teraselt õpitingimuste kaasajastamise nõudeid

Kooliuuendusega seotud kõige olulisem eesmärk oli õpitingimuste kaasajastamine, mida järgiti Malvaste koolihoone kujundamisel teraselt – et seal oleks tänu suurtele akendele võimalikult palju valgust, ruumid otstarbekalt jaotatud ning internaadiruumid kaugemalt tulevatele lastele. Sealjuures eraldati direktori ja õpetajate korterid õpperuumidest iseseisva sissepääsuga ning need asusid teises hoonetiivas.

Õigupoolest on Läänemaa ehitustehniku Jaan Võsu projektide järgi Hiiumaal ja Läänemaal valminud mitu kooli, kõigil neil on ühine äratuntav arhitektuurikeel. Haridusministeeriumi koolimajade ideekonkursil (1930) esitatud tema 3-klassilise koolimaja projekti «Ärjam» alusel on ehitatud Lauka ja Käina (hävinud) kool. Samuti on tema koostatud Kärdla ja Leisu algkooli projekt (1930). Ka Malvaste koolimajal on Jaan Võsu puitkoolimajadele iseloomulik, tõstetud räästaga katus.