VAATA ⟩ Selles Lasnamäe majas müüakse eriti vinget korterit!

Tõeliselt ainulaadne korter ulatub läbi kolme korruse. Sissepääsukorrusel asuvas esikus on suur liugustega riidekapp, kahekordne turvauks ning koodiga valvesüsteemi võimalus. Eluruumi puitraamidega katuseaknad on sisehoovi poole ning liiklusmüra korterisse ei kostu.

Viimasele korrusele saab korteri uus omanik enda äranägemise järgi sobiva toa ehitada – praegu seisab see ilma konkreetse otstarbeta. Korteri vannitoas on olemas nii mullivann kui ka auru- ja infrapunasaun.

Vinge korter asub 1954. aastal ehitatud väärikas kivimajas, mille katus, trepikoda ja fassaad on kõik renoveeritud. Kuigi maja alumise korrusel asuvad äripinnad, siis võõrad trepikotta uudistama ei pääse, kuna need on ööpäevaringselt lukustatud. Maja taga asuvas hoovis on parkla ning korterile on oma parkimiskoht ette nähtud.