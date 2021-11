Lootusetult tülli läinud Itaalia aadlipere müüb maailma kallimat villat

Tuleva aasta hakul oksjonile mineva villa alghinnaks on märgitud 471 miljonit eurot. Hind on küll krõbe, kuid tegemist on väga haruldase kinnistuga. Villa Aurora on täis tikitud renessansiaegseid lae- ja seinamaale. Kõige kuulsam ja hinnalisim neist on barokki suurkuju Michelangelo Caravaggio laemaal «Jupiter, Neptuun ja Pluuto», mis on hinnatud 360 miljonile eurole. Tegemist on ainsa laemaaliga, mis Caravaggio oma elu jooksul maalis, vahendab The Dirt.