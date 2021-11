Läti butiikspaa kandideerib rahvusvahelisele disainiauhinnale

Sigulda linnas asuv butiikspaa koosneb kõigest viiest hoonest – kolmest ööbimis- ja kahest saunamajast. Kõik viis maja on ehitatud künka nõlvale, mille all laiub imearmas tiigike.

Iga ehitis toimib iseseisvalt, kuid on osaks ühest tervikust. Mikromajade otstes asuvad klaasseinad pakuvad kauneid loodusvaateid. Privaatsuse pärast muretsema ei pea, kuna hooned on positsioneeritud viisil, et kõik saaksid rahus omi asju ajada.