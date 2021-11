AJAKAPSEL ⟩ Pariisi haruldane korter pälviks ka Hercule Poirot'lt kiidusõnu

Parc Monceau'i pargi külje all asuv juugendstiilis maja peidab üht haruldast korterit, mille algne kujundus on pea täielikult säilinud. Prantsuse arhitektuuri omaaegse suurkuju, Jules Lavirotte'i, kavandatud maja, sai püsti 1906. aastal ning oli ühe jõuka perekonna koduks, kuni see kortermajaks ümber ehitati.

Trenditormidest pääsenud korter asub korrusel, mida sealmaal tuntakse nimega étage noble ehk aadlikorrus. Mida see täpselt tähendab? See termin tuleb 19. sajandi ehitusreeglistikust, mille pani paberile parun Georges-Eugène Haussmann. Tegemist on mehega, kelle taktikepi all sai Pariisist linn, nagu me seda tänasel päeval tunneme – täis elegantseid puiesteid ning neid ääristavaid grandioosseid maju.