OKTOOBER KINNISVARATURUL ⟩ Pealinna kerkivad hinnad mõjutavad lähivaldade populaarsust

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on pensionireformi mõju kinnisvaraturule kadumas. «Pensionireform tekitas paariks kuuks elevuse, aga aasta lõpuks on raha kas ära kulutatud või paigutatud ja sel pole kinnisvaraturule edasi enam erilist efekti,» ütles Vahter.

«Näiteks tehti enne koroonakriisi, 2019. aasta esimese kümne kuuga Tallinnas kokku isegi rohkem kinnisvaratehinguid kui tänavu. Tuntav erinevus on aga korterimüügi osas, mille esimese kümne kuu tehinguaktiivsus on võrreldes koroonaeelse 2019. aastaga tänavu 8,3 protsenti kõrgem. Sellel on erinevad põhjused alates kasvanud investeerimishuvist vaba raha ülejäägi ja inflatsioonihirmuni,» selgitab ta.