GALERII ⟩ Tallinna botaanikaaed tähistas hingedepäeva Itaalia kuu avamisega

Alates kevadest on Tallinna Botaanikaaed kehastunud Taimeriigi Suursaatkonnaks. Iga kuu on pühendatud erinevale riigile ja kuu sündmusi korraldatakse koostöös saatkondadega. Novembris on järg Itaalia käes. Itaalia kuu avati hingedepäeval 141 küünla süütamisega uuel talvepeenral.