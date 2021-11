Kadrioru Plaza tekitab paljudes vastakaid tundeid, kuid hoone arendajat Arkadi Beinensoni see ei morjenda – pole ka põhjust. Kuni 700 tuhande euroni küündivate hindadega korterid on kõik omaniku leidnud ja tühjana seisab vaid üks äripind ning sellegi üle käib Beinensoni sõnul tihe rebimine. «Hetkel on laual kolm kandidaati. Tahame siia äri, millel oleks majaelanike jaoks mingi väärtus,» räägib ta ning lisab, et ootab praegustelt kandidaatidelt kirjandit teemal, miks just nemad valituks peaksid osutuma.

Nii nagu leidub kriitikuid, leidub ka teist samapalju, kelle jaoks on Kadrioru toretsev maja armsaks saanud. «Reaktsioon oli, aga nagu Vilen mulle kunagi ütles, on väga oluline, et inimestel tekib hoonet nähes emotsioon – olgu see hea või halb, vähemalt on. Meil on nii palju maju, uusi ja vanu, millest sõidame lihtsalt mööda ja ei pane neid kunagi tähele, aga siin tekib neil vähemalt huvi,» räägib Beinenson.