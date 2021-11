PILDID ⟩ Tõeline pärl! Viimsis on müüa mereäärne pilgupüüdja

Viimsis asuv merevaatega eramu projekti autoriks on arhitekt Urmas Lõoke. Avar ja valgusküllane, erilahendustega ning soojendusega välibasseiniga elamispaik on müügis krõbeda 3,15 miljoni euroga.

Maja on jaotatud erinevatele tasapindadele: poolkorrused loovad perele võimaluse jaotada maja nõnda, et pere väiksematel on oma majaosa. Maja sissepääsu kõrval asub oma ventilatsiooniga ja kindlat temperatuuri hoidev veinihoidla.