KORD MAJJA ⟩ Sisekujundaja jagab kasulikke hoiustamisnippe, et kõik ikka kappi ära mahuks

IKEA Baltikumi sisekujundusjuhi sõnul on Eesti elanikel erakordselt suur huvi kodu sisustamise vastu ning see peegeldub ka nende esteetilistes ja mugavates kodudes. Koduvisiitide käigus analüüsivad sisekujundajad elamistingimusi ning selgus, et Eesti kodude peamine väljakutse on hoiustamine ja organiseerimine. Sisekujundusjuht annab näpunäiteid, kuidas disainida garderoobi- ja hoiustamislahendusi kodust lahkumata.