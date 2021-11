KURIOOSUM ⟩ Mehel polnud tööreisilt naastes enam kodu

Mitmenädalaselt tööreisilt naasnud kirikuõpetaja Mike Halli üllatus oli suur, kui selgus, et tema maja oli eemaoleku ajal mööblist ja sisustusest tühjaks tassitud. Ridaelamuboksis elava kirikupea esimene häirekell lõi tööle, kui mehe esiukse võti enam lukuauku ei sobitunud. Mehe paanika kasvas veelgi, kui uksele saabus võõras mees sõnadega: «see nüüd minu kodu».

Mike, kes polnud kordagi isegi mõelnud oma kodu müügi peale, mõistis, et tema hääl ja võim ei käi võõra omast üle ning otsustas seepeale kinnisvararegistris olevad andmed üle kaeda. Tuli välja, et kõik need nädalad, mil kirikupea oli teises linnas tööd rabamas käinud, oli viimane hoopis identiteedivarguse ohvriks langenud, vahendab Daily Star,