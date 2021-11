Hongkongis korraldatakse bussituure, et kurnatud tööinimesed natukenegi magada saaks

Kentsaka teenuse peale tuli Kenneth Kong, kel peale sõbra poolt tehtud sotsiaalmeediapostitust nähes, pea kohal lambipirn põlema lõi. Nimelt kurtis Kongi sõber, et on töö pärast stressis ja ei saa öösiti magada. Kong hakkas põrgatama ideid, kuidas unetuid aidata, kui talle meenus, et näeb ju alatasa inimesi ühistranspordis magamas. «Sõbra postitus inspireeris mind looma bussituuri, kus inimesed lihtsalt magavad,» räägib ta Huffington Postile.