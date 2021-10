ÄRA JÄÄ ILMA ⟩ Korteriühistute liidu uus teavituskampaania võtab luubi alla biojäätmete liigiti kogumise

«Eestis on tänase seisuga 24 000 korteriühistut, kus elab ligi 73% riigi elanikest, mistõttu on kortermajades elavatel leibkondadel oluline roll biojäätmete liigiti kogumise osakaalu suurendamisel. Eesti kodumajapidamistes tekib üle 300 kg olmejäätmeid inimese kohta aastas ning uuringud näitavad, et kõige rohkem on neis biolagunevaid jäätmeid,» tõi välja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. Ta lisab, et kuigi valdavalt on kortermajade juures olemas biojäätmete kogumise konteinerid, on jätkuvalt probleemiks see, et biojäätmed jäetakse liigiti kogumata juba nende tekkekohal ehk korterites.