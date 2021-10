ARHITEKTUURIPÄRL ⟩ Bram Stokeri poolt kuulsaks kirjutatud Brani lossil pole verejanulise vampiiriga tegelikult mingit seost

Arhitektuur on sama imeline, kui on arhitektide ja ehitusmeistrite mõttemaailm ja loovus. Imetabaseid näiteid üle kogu maailma võib loetlema jäädagi. Kodustiili seeria «50 ikoonilist hoonet, mida elu jooksul nägema peaksid», toob lugejateni poolsada suure hoole ja vaevaga lihvitud pärli, mis on jätnud kustutamatu jälje ajalukku. Kolmas peatus viib meid linnulennul Transilvaanias asuvasse Brani lossi, mis legendi kohaselt oli elukohaks kuulsale krahv Draculale.