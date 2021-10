PILDID ⟩ Saare idüll! Kaarma-Jõe külas müüakse muinasjutulist talukohta

Elumaja puhul on tegu rekonstrueeritud 25,4-meetrise taluhoonega, mida müüakse kogu selles oleva mööbli ja sisustusega. Lisaks peamajale leiab siit ka aida, sauna, õuemaja, kaks kuuri ja väliköögi. Aida kõrval on ka maa-alune kelder.

Majja sisenedes ootab elanikke valgusküllane ja avar esik, kus ühelt poolt pääseb elutuppa-kööki ja magamistubadesse. Teisele poole jääb duširuum koos kahe dušiga, tualett ja saun. Esimesel korrusel on ka söögituba, millel on omakorda pääs maja ees olevale suurele terrassile.

Palkmaja teisel korrusel on kolm magamistuba, kõikides neist avaneb maagiline vaade imekaunisse hoovi. Aeda kaunistavad mitmed erinevad viljapuud ja lilletaimed. Kompleksi ümbritseb kiviaed, kuid on tehtud ka paar väravat. Krundi enda pindala on 12836 ruutmeetrit, ent ostuga tuleb kaasa ka kõrval asuv krunt, suurusega 19 409 ruutmeetrit.