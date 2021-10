Pirita legendaarsele Lillepaviljonile puhutakse uus elu sisse

Hoone restaureerib 1Partner Ehitus, mille juhi Üllar Hinno sõnul on tegemist kaitsealuse arhitektuurimälestisega ning kõik taastatakse ajastutruult ning võimalikult palju originaaldetaile säilitades.

Hinno sõnul on hoone konstruktsioon siiani hästi säilinud ja olemuselt lihtsalt geniaalne. «Paar õhulist punasest kärgtellisest posti mere pool, paar posti maja keskel ja sisehoovi pool põrandast katuseni klaasfassaadid. Ka tänastele inseneridele oleks sellise hoone rajamine väljakutse,» muljetas ta.

Hinno sõnul on kõige suuremaks proovikiviks ehitustehniliselt mahukama ja sügavama keldritaseme rajamine, kuhu tuleb esinduslik üle kolme meetri kõrguse laega fuajee.

«Ajalool on omadus korduda, põhimõtteliselt rajame uuesti Lillepaviljoni teises etapis Valve Pormeistri enda projekti järgi rajatud maa-aluse osa,» selgitas ta ning lisas, et restaureerimise juures on kõige huvitavamaks vana maja avastamine – mis kihid välja tulevad.