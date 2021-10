EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Kõpu õigeusu abikooli maja on kutselise arhitekti loodud, ent dokumentaalsed tõendid selle kohta puuduvad

Eestis on olnud veel paar hoonet, näiteks Järva-Jaanis ja Väike-Lähtrus, kus ühe katuse all olid õigeusu kirik ja koolimaja, kuid nende tagasihoidlike palkhoonete kõrval tõuseb Kõpu kirik-koolimaja eriti esile. Tõenäoliselt on tegemist kutselise arhitekti projektiga, kuid dokumentaalseid andmeid selle kohta säilinud pole.