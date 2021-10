SÕNA EKSPERTIDEL ⟩ Millised on energiatõhusate kodumasinate peamised eelised

Energiatõhususe aluspõhimõte on, et sama tulemuse saavutamiseks on kasutatud olulisemalt vähem energiat. See on üks olulisemaid viise, kuidas aidata kaasa süsinikuneutraalsuse saavutamisele ning fossiilkütuste kasutamise vähendamisele. Kodumajapidamistes on suurteks energiatarbijateks näiteks külmikud, pesumasinad ning pliidid, kus valik erinevate energiatõhusate lahendustega mudeli kasuks võib märkimisväärselt vähendada kogu majapidamise süsinikjalajälge.