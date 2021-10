Aasta hilinenud Dubai EXPO 2020 on nüüdseks ametlikult avatud olnud pea kuu. Eesti delegatsioonil on käed-jalad tööd täis, et meie kodumaiseid saavutusi laiale ilmale tutvustada, kuid õnneks leidub ka neil kübeke aega, et teiste riikide paviljone uudistamas käia.