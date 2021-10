Louis Vuitton üllatab sisustuskollektsiooniga, mille soetamiseks tuleb esmalt lotoga võita

Sisustuskollektsioon «Objects Nomades» on valminud moemaja ja terve portsu maailmakuulsate disainerite koostööl. Tegemist ei ole kaugeltki esimese korraga, mil prantsuse moe lipulaev on sisustusmaailmas tolmu üles keeranud. Louis Vuittoni esimene sisustuskollektsioon valmis 2012. aastal ning seda saatis tormiline edu – limiteeritud kogustes toodetud esemed müüdi hetkega maha.