PILDID ⟩ Nõmmel müüakse unistuste perekodu!

Nõmme linnaosas on müüa luksuslik kahekorruseline pereelamu, üldpinnaga 195,3-ruutmeetrit. Imekaunis pesapaik vahetab omanikku 799 000 euroga.

Kahekorruselises majas on neli magamistuba, köök, WC, vannituba, kaks sauna, garderoobid. Maja müüakse koos selles oleva sisutusega, mis on eritellimusel valminud.

Maja köetakse kaasaegse õhk-vesiküttesüsteemiga, mis tagab aastaringselt väga madalad kommunaalkulud. Krunt on kõrghaljastusega ja avar. Võimalus on juurde osta ka eesolev kinnistu, siis kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot.