Vaata, millised ehitised sel aastal parima tiitlit püüavad

«Ka on tagasi niinimetatud nõukaaegne sündroom – projekteerimisel tuleb arvestad pidevalt muutuvate materjali tarneraskuste ja hinna kasvuga. See, mis on tänane normaalsus, pole seda tingimata homme – veel vähem ülehomme. Ehitushinna kasv sunnib optimeerima ja kahjuks on meie valdkond see, mille arvelt seda kiputakse tegema. See on ohuks ruumiloome kvaliteedi hoidmisele ja paranemisele,» ütles Pere.