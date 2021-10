Hoia kinni! Suurbritannia väikemaja hind rabab sind jalust

North Yorkshire krahvkonna ajaloolises Grimstoni pargis asuva maja puhul on tegu Inglismaa ühe väikseima maamajaga. Ühe magamistoa, köögi, vannitoa ja elutoaga majapidamine on ära mahutatud 3,96-ruutmeetrile. Ainulaadne väikemaja on täna müügis 278 897 euroga.