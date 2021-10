Suurbritannia väikeettevõte Flaming Crap on sellest johtuvalt otsustanud kokku kraapida kõik positiivsed mälestused ja tunded, mida 2021. kalendriaasta meile toonud on. Tuleb välja, et kohati üpris trööstitul ning rõhuval aastal on puudustest ja tagasilöökidest hoolimata küllaltki magus võidumaik juures.