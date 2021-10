Toidu raiskamine on ühiskondlikult läbiv probleem, mis on paljud tegudele ajanud. Toidukapid, kuhu iga kodanik saab oma üleliigse moona annetada, on püsti pandud nii Tartus kui Tallinnas, kuid nüüd on see liikumine jõudnud ka väiksematesse linnadesse.