HEA TEADA ⟩ Milline võiks olla inimese nädalane hädaolukorra varu

Eelmisel nädalal Eestit räsinud esimene sügistorm näitas ilmekalt kui lihtsalt võib elektrita jääda üle 20 000 majapidamise. Teadagi polnud tegu just kõige tõsisema tormiga, kuid sellegipoolest pidid kümned tuhanded inimesed mõtlema, kuidas nad elektrita oma tavaelu jätkata saavad.

Uuringud näitavad, et hädaolukordadeks on kõige vähem valmis, aga ka kõige rohkem haavatavad suurtes kortermajades elavad linlased. Kortermajades on paljud teenused tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda ära kõik eluks vajalikud mugavused. Juba mõnepäevane elektri-, keskkütte- või veevarustuse katkestus tekitab suurele osale Eesti elanikest probleeme kodu kütmisel ja toidu valmistamisel.