Nalja teete? Kiuslik naaber võttis perelt valguse

Kolme lapse isa Rob Shepherd (38) rääkis väljaandele The Sun, et saab üleaedse isekuse ja hoolimatuse tõttu nüüd vaevu oma koduaknaid lahti teha. Kuna aknad võivad tulekahju või mõne muu õnnetuse korral peamisteks väljapääsuavadeks olla, tekitab see pereisas ühteaegu nii hirmu kui paanikat.