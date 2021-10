Viimased jõupingutused! 6 kasulikku nõuannet aia ettevalmistuseks talveks

Mulla kobestamine rikastab seda hapnikuga

Peenarde ja aiamaa mulla sügisene läbikaevamine varustab seda hapnikuga. Lisaks on kobestamise käigus võimalik eemaldada umbrohtu, eriti kui pöörata tähelepanu sellele, et saaksid kätte ka nii palju umbrohujuuri kui võimalik. Kobestada saab käsitsi, nt labidaga kaevates, kui ka mullafreesiga, mis on kasulik eriti suuremate põllulappide puhul.

Aiamaa puhasta kindlasti ka vanadest köögiviljadest ja lilledest. Kõdunevad köögiviljad ahvatlevad taimekahjureid, kes võivad järgmisel hooajal suuri probleeme põhjustada.

Kaeva läbi oma kompostihunnikud

Kui kogud komposti, on hea mõte ka see enne talve tulekut läbi kaevata. Kui kompost on kuiv, võiks seda eelnevalt pisut kasta. Aga ole kaevama hakates ettevaatlik! Siilidele meeldib komposti sees talvituda ja nad võivad olla end juba talveuneks valmis seadnud.

Sügisväetise lisamine ning sambla rünnak

Mõnes aias võib sügisel hakata sammal kasvama, mille tõrjumiseks tasub oktoobris kasutada samblatõrjevahendit. Samblavastases võitluses aitab kaasa ka muruõhutamine – õhutajat tasub kasutada nii sügisel kui kevadel.

Hilissügisel hakkab ka muru end talveks ette valmistama ja siis on kasulikuks abimeheks just sügiseseks kasutamiseks ettenähtud väetis. Sügisväetis ei sisalda mitte lämmastikku, vaid hoopis fosforit ja kaaliumit, mis aitavad murul ja taimedel talvise külma ja haigustega paremini toime tulla.

Kui kaua muru niita? Järgi number viie reeglit!

Kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur on 5 kraadi, lõpetab muru kasvamise, et hoida end samal kõrgusel seni, kuni jälle soojemaks läheb. Siis võib sel hooajal veel viimast korda muru niita (või lasta robotmuruniidukil töö ära teha), kuid oluline on jälgida, et muru ei jääks lühem kui 5 sentimeetrit. Vastasel juhul võib murul olla keeruline talv üle elada. Rohukõrred on juurestiku peegelpilt ja mida pikemad on juured, seda kergem on murul püsima jääda.

Kaitse taimi metsloomade eest

Talvel on tavaline, et näljased jänesed ja metskitsed tulevad aedadesse toitu otsima. Kui sul on viljapuid või muid puid, mille pärast muretsed, peaksid neid metsloomade eest kaitsma. Selleks pane tüve ümber näiteks plastvõrk ja seda soovitatavalt enne lume tulekut. Keri see nagu nöör ümber puu – kaitsevõrgu ja tüve vaheline õhuruum kaitseb jäneste ja teiste näriliste eest ega lase neil võrgust läbi närida ja puud kahjustada.

Saada aiatehnika talveunne

Sügisel, aktiivse aiahooaja lõppedes tasub üle vaadata ka oma aiatehnika ning vajadusel teostada selle hooldustööd. Näiteks puhastada oma muruniidukid rohujääkidest, viia robotmuruniiduk talveks hoiule professionaalse hooldaja kätte, kaitsta külma eest robotniiduki laadimisjaama ja toiteallikat ning mitmeid muid töid.