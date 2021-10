Popstaar tunnistas Vogue'i «73 küsimust» videosegmendis, et kõige hinnalisem asi tema kodus on raamitud närimiskumm, mis värskendas muusiku Celine Dioni hingeõhku, vahendab Vanity Fair.

Adele'i sõnul on tegu kingitusega James Cordenilt, kes oli oma isiklikus meelelahutussaates Carpool Karaoke palunud Celine Dionilt maitse kaotanud näts pabersalvräti vahele sülitada, et see seejärel ära raamida. Adele, kes on ühtlasi ka eluaegne Celine Dioni fänn, peab Cordeni kingitust tavatuks, ent äärmiselt läbimõeldud žestiks.