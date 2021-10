Prantsuse regioon Burgundia on maailmakuulus oma veinide ja uhkete losside poolest. Kohalik maarahvas teab rääkida, et enamik losse kummitavad. Kuid ühte neist ümbritseb eriti pikantne olukord, kus lossi omanik on ühtaegu elavate seas kui ka loojakarjas.