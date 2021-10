HINNAVÕRDLUS ⟩ Kust saab Halloweeniks kõige soodsama kõrvitsa?

Pilt on illustratiivne. FOTO: Monstera / Pexels

Verivärske importpüha Halloween on kohe-kohe kohal. Veel see nädal on ilmselt viimane aeg endale üks või miks mitte ka mitu kõrvitsat koju tuua. Anname väikese ülevaate, mis kilohinnaga Eesti suured toidupoeketid kõrvitsaid müüvad.