Inimese kodu korrashoiust ja puhtusest annab kõige paremini aimu tema köögipõrand ning see, kui palju on parasjagu sodi maas, kirjutab kodu- ja sisustusportaal Apartment Therapy.

«Kui koduomanik on eelnevalt oma nõud laitmatult puhtaks pesnud, üleliigsed esemed silme alt ära koristanud ja põrandagi puhtaks teinud, on kohe näha, et inimene on mõelnud koristajale ja tema aja efektiivsele kasutamisele,» rääkis koristusfirma juht Rita Dossis ning lisas, et vastasel juhul kuluks tema töötajatel ülemäära palju aega eelnimetatud asjadega tegelemiseks.