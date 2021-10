«Meil ei olnud isegi selge, kus me täpselt maandume, kuid iga potentsiaalse variandi jaoks hakkasin ma koheselt «moodboardi» koostama, et Mikule oma sisustusideid presenteerida. Kuna oma uues pesas maandusime me alles aasta-pooleteise pärast, siis sai neid erinevaid ideekaarte mitmeid koostatud,» meenutab Kristiine, kelle sõnul on nende nägemus ühisest kodust täna sootuks teistsugune, kui kaks aastat tagasi, mil sammud notarisse seati.