LUGEJA KÜSIB ⟩ Millal avab Kaubamaja jõuluosakonna?

«Jõulukampaaniaga alustame novembri keskpaigast, mil kogu Kaubamaja saab pühade väärilise väljanägemise. Näeme, et usinad jõulunautlejad on juba ootuses ning esimesed müügisaali jõudnud advendikalendrid ja jõulukaunistused leiavad kiirelt omanikud,» täheldab ta ning lisab, et kui eelmine aasta tähistasime jõule koduselt ja ehk pisut rahulikumalt ning tagasihoidlikumalt, siis sel aastal on pühad mõeldud eeskätt tähistajatele.