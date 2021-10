Ohjeldamatud nutirobotid võivad pahaaimamatu omaniku taskud tühjaks teha

Tema sõnul on levinud põhjuseks õnnetused, kus niiduk sõidab tiiki, porilompi või jääb kinni vihmaveerenni ning elektroonikakomponendid saavad niiskuse käes kahjustada.

«Järjest enam juhtub aga seda, et niidukile saab saatuslikuks hoopis pereliige või külaline, kes temast autoga üle sõidab. Selliste olukordade vältimiseks võiks kutsutud külalistele mainida, et hoovis võib toimetada robot või piirata roboti liikumisala nii, et tal poleks võimalustki sissesõiduteele sattuda,» jagab Gilden nõu.