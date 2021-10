GALERII ⟩ Vaata, millised ruumilahendused sel aastal tiitlikohale pürgivad

«Sisearhitektuuri aastapreemiate konkursil osalenud objektid on sel aastal kireval skaalal – õuelauast, kodudest, kontseptuaalsetest-kaduvast ruumikogemusest koolimajade ja lasteaedadeni. Sisearhitektid on loonud juba harjumuspäraseid ruumilahendusi, mille kõrval esitati konkursile objekte, kus tavapärased raamid ja veendumused ruumiloome alustest on lõhutud. Žürii tõdes, et intrigeeriv lähenemine rikastab ja arendab eriala,» ütles žürii liige Maarja Valk-Falk.