Rahanduskomisjon vaatab üle maatükkide maksustamispõhimõtted

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et eelnõuga tehakse seadustes muudatused, et viia läbi järgmine maa korraline hindamine 2022. aastal.

Viimane maa korraline maa hindamine toimus Eestis 2001. aastal ja ligikaudu 20 aasta jooksul on maa väärtus kasvanud keskmiselt 7 korda. Maa korralise hindamise tulemusena saadud maksustamishind on aluseks maamaksu, tehnovõrkude talumistasude ja erinevates kasutuslepingutes kasutustasu määramisel.

Kokk lisas, et kodualuse maa maksuvabastust laiendatakse täies ulatuses maadele, mille üks sihtotstarvetest on elamumaa. Näiteks kui kortermaja esimesel korrusel asub äripind ja maa sihtotstarve on seetõttu osaliselt ärimaa, ei saa praegu samas majas elavad korteriomanikud seetõttu maamaksuvabastust täies ulatuses. Eelnõu kohaselt on see võimalik alates 2024. aastast.