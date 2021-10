Luksusbrändide üledoos! Üürikorteri tavatud pildid panevad õlgu kehitama

Põhja-Inglismaal Leedsi linnas üürile antav korter on pealtnäha nagu iga teine. Üüripakkumise pilte sirvides võib aga oletada, et omanikul on kas midagi varjata või püüab ta uuele elanikule hoopis midagi tõestada. Nimelt hakkab korteri piltide seas silma üks väga ebatavaline muster: 13 pildist kümnelt leiab mõne luksusbrändi koti.